Photos: 2026 Golden Globes Red Carpet

The brightest stars in TV and film kicked off the 83rd annual Golden Globes tonight in Beverly Hills, Calif. with Ariana Grande, Noah Wyle, Teyana Taylor and George Clooney are just some the names who walked the red carpet. This year's ceremony was hosted by comedian Nikki Glazer.
Here's a glimpse of what some of the attendees are wearing tonight.
Copyright 2026 NPR
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Michael B. Jordan
Jordan StraussInvision / AP
AP
Jean Smart
Jordan Strauss/Invision / Invision
Invision
Teyana Taylor
Jordan Strauss / Invision/AP
Invision/AP
Jenna Ortega
Jordan Strauss /Invision / Invision
Invision
Owen Cooper
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Sara Wells and Noah Wyle
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Claire Danes
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Stellan Skarsgård and Megan Everett-Skarsgard
Jordan Strauss/ \Invision / AP
AP
Amy Poehler
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
EJAE
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Amanda Anka and Jason Bateman
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Paul Mescal
Jjordan Strauss/Invision / AP
AP
Adam Brody and, Leighton Meester
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Laufey
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Kirsten Dunst and Jesse Plemons
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Chris Olsen
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Lisa Ann Walter
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Macaulay Culkin and Brenda Song
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Jacob Elordi
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Selena Gomez and Benny Blanco
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Ryan Destiny
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Jennifer Garner
Jordan Strauss/Invision/ / AP
AP
Rose Byrne
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Kate Hudson
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Snoop Dogg
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Timothee Chalamet
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Miley Cyrus
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
George Clooney and Amal Clooney
Jordan Strauss/Invision / AP
AP
Leonardo DiCaprio