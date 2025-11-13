© 2025 KGOU
KGOU AM NewsBrief

AM NewsBrief: Nov. 13, 2025

Published November 13, 2025 at 5:17 AM CST
This is the KGOU AM NewsBrief for Thursday, Nov. 13, 2025.

  • State to Turn Vacant Oklahoma City Hospital into New Psychiatric Facility Replacing Griffin Memorial
  • Oklahoma Supreme Court Backs Stitt’s Authority to Appoint Agency Heads as Cabinet Secretaries
  • Records Show Ryan Walters Took No Action After Vowing to Investigate Teachers Over Comments on Charlie Kirk’s Killing
  • Emergency Food Distribution Event Set for Saturday in Oklahoma City

_________________

