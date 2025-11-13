AM NewsBrief: Nov. 13, 2025
This is the KGOU AM NewsBrief for Thursday, Nov. 13, 2025.
- State to Turn Vacant Oklahoma City Hospital into New Psychiatric Facility Replacing Griffin Memorial
- Oklahoma Supreme Court Backs Stitt’s Authority to Appoint Agency Heads as Cabinet Secretaries
- Records Show Ryan Walters Took No Action After Vowing to Investigate Teachers Over Comments on Charlie Kirk’s Killing
- Emergency Food Distribution Event Set for Saturday in Oklahoma City
