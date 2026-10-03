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Thatcher Hoffman Smith Poetry Series: Ken Hada

Thatcher Hoffman Smith Poetry Series: Ken Hada

This fall, Thatcher Hoffman Smith Poetry Series is excited to welcome poet Ken Hada!

Join us at 10 a.m Tuesday, November 3, for a poetry reading in the Kerr McGee Auditorium at Meinders School of Business, NW 26th & N. McKinley Ave, Oklahoma City. Admission is free!

Oklahoma City University - Kerr McGee Auditorium
10:00 AM - 12:00 PM on Tue, 3 Nov 2026

Event Supported By

Jeanne Hoffman Smith Center for Film and Literature
405-208-5707
filmlit@okcu.edu
https://www.okcu.edu/

Artist Group Info

cooneymayak@gmail.com
Oklahoma City University - Kerr McGee Auditorium
2501 N. Blackwelder Ave.
Oklahoma City, Oklahoma 73106
(405) 208-5707
filmlit@okcu.edu
https://www.okcu.edu/