Thatcher Hoffman Smith Poetry Series: Ken Hada
Thatcher Hoffman Smith Poetry Series: Ken Hada
This fall, Thatcher Hoffman Smith Poetry Series is excited to welcome poet Ken Hada!
Join us at 10 a.m Tuesday, November 3, for a poetry reading in the Kerr McGee Auditorium at Meinders School of Business, NW 26th & N. McKinley Ave, Oklahoma City. Admission is free!
Oklahoma City University - Kerr McGee Auditorium
10:00 AM - 12:00 PM on Tue, 3 Nov 2026
Event Supported By
Jeanne Hoffman Smith Center for Film and Literature
405-208-5707
filmlit@okcu.edu
Artist Group Info
cooneymayak@gmail.com
Oklahoma City University - Kerr McGee Auditorium
2501 N. Blackwelder Ave.Oklahoma City, Oklahoma 73106
(405) 208-5707
filmlit@okcu.edu