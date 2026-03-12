AM NewsBrief: March 12, 2026
This is the KGOU AM NewsBrief for Thursday, March 12, 2026.
- Oklahoma House Approves Bill Banning State From Displaying LGBTQ+ Pride Flags
- Oklahoma Senate Advances Bill Restricting Sexually Explicit Books in School Libraries
- Oklahoma AG Warns Charter School Board Action Could Trigger Lawsuit
- Report: Oklahoma Doubled Its Solar Energy Capacity Last Year
