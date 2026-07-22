AM NewsBrief: July 22, 2026
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This is the KGOU AM NewsBrief for Wednesday, July 22, 2026.
- Oklahoma Confirms 172 Cyclosporiasis Cases
- Oklahoma Paramedics Respond To Surge In Heat-Related Illnesses
- John Deere Settles Right-To-Repair Antitrust Lawsuit
- Oklahoma City Advances Several MAPS 4 Projects
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