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KGOU AM NewsBrief

AM NewsBrief: July 31, 2026

Published July 31, 2026 at 5:18 AM CDT
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This is the KGOU AM NewsBrief for Friday, July 31, 2026.

  • Stitt Discusses Data Centers At National Governor's Association Conference
  • Most of Inola’s planning commission resigns as town considers aluminum smelter
  • Project Return Helps Choctaw Boarding School Survivors Access Student Records
  • Attorney Files Ethics Complaint Against Oklahoma Insurance Commissioner Glen Mulready

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