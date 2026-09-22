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KGOU AM NewsBrief

AM NewsBrief: Sept. 22, 2026

Published September 22, 2026 at 5:04 AM CDT
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This is the KGOU AM NewsBrief for Tuesday, Sept. 22, 2026.

  • State To Privatize Four Mental Health Clinics, Most Employees Offered Jobs
  • Tulsa Public Schools Proposes Closing Or Consolidating 17 School Sites
  • Broken Arrow Seeks Dismissal Of Lawsuit Over Proposed Mosque
  • Quapaw Nation Confirms 32 Bison Died Last Month

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KGOU AM NewsBrief
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