AM NewsBrief: Sept. 22, 2026
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This is the KGOU AM NewsBrief for Tuesday, Sept. 22, 2026.
- State To Privatize Four Mental Health Clinics, Most Employees Offered Jobs
- Tulsa Public Schools Proposes Closing Or Consolidating 17 School Sites
- Broken Arrow Seeks Dismissal Of Lawsuit Over Proposed Mosque
- Quapaw Nation Confirms 32 Bison Died Last Month
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