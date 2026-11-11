AM NewsBrief: Nov. 11, 2026
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This is the KGOU AM NewsBrief for Wednesday, Nov. 11, 2026.
- Oklahoma Supreme Court Strikes Down Restrictions On Initiative Petitions
- Webster Student Dies In Turner Turnpike Crash
- Cherokee Nation Opposes Proposed Inola Aluminum Smelter
- Oklahoma Celebrates Route 66 Centennial With Revitalization Projects
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