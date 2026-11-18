AM NewsBrief: Nov. 18, 2026
Ways To Subscribe
This is the KGOU AM NewsBrief for Wednesday, Nov. 18, 2026.
- Oklahoma Reports First Pediatric Flu Death Of The Season
- Oklahoma Legislature Prepares For New Session Amid Republican Party Divisions
- Federal Appeals Court Questions Tulsa’s Authority To Prosecute Non-Muscogee Natives
- Oklahoma City Opens New $42 Million Animal Welfare Center
_________________
For additional news, visit our website, KGOU.org, and follow us on social media. We also invite you to subscribe to the KGOU PM NewsBrief podcast and KGOU's newsletters.