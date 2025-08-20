PM NewsBrief: Aug. 20, 2025
This is the KGOU PM NewsBrief for August 20, 2025:
- Norman City Council Appoints Committee To Select New Councilmember
- Oklahoma Opioid Abatement Board Considers Steps To Improve Grant Process
- Native Plant Grant Transforms Oklahoma Yards Into Wildlife Habitats
- First Americans Museum Debuts Documentary, Book On Reuniting Tribes With Cultural Artifacts
_________________
