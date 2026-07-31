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Annual Meeting & Festival

Annual Meeting & Festival

The 2026 Chickasaw Annual Meeting and Festival Saturday, Oct. 3 features a variety of activities and demonstrations at the Chickasaw Nation Historic Capitol Building grounds in Tishomingo, Oklahoma.

Attendees will enjoy a cultural activities, an art market, craft market, live music, storytelling, children's activities and rides, cultural demonstrations and classes, a parade, food trucks and more.

Chickasaw Nation Historic Capital Building Grounds
11:30 AM - 05:00 PM on Sat, 3 Oct 2026

Event Supported By

Chickasaw Nation
(580) 272-5520
artistinfo@chickasaw.net
https://chickasaw.net/
Chickasaw Nation Historic Capital Building Grounds