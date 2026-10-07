CCMG SCARECROW CONTEST
CCMG SCARECROW CONTEST
CLEVELAND COUNTY MASTER GARDENER
SECOND ANNUAL SCARECROW CONTEST
OCTOBER 24, 2026, TIME: 9AM TO 2PM
LOCATION: CLEVELAND COUNTY MASTER
GARDENER DEMONSTRATION GARDEN,
615 E. ROBINSON ST, NORMAN OK
Garden is located in the southwest corner of the Cleveland County Fairgrounds parking lot.
COME VOTE FOR YOUR FAVORITE SCARECROW
VIEWER'S CHOICE WINNERS WILL RECEIVE RIBBONS
There will be raffle drawings for opportunity baskets and $75 gift certificates for the CCMG spring plant sale on 4/10/2027, 10am - 2pm
ALSO, FREE TOURS TO SEE THE SCARECROWS OCTOBER 16, 20, 23, 27, AND 30, 9 a.m. - 11 a.m.
CCMG DEMONSTRATION GARDEN
09:00 AM - 02:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Event Supported By
Cleveland County Master Gardener Association
(405)321-4774
lexi.r.albright@okstate.edu
Artist Group Info
geomauldin@outlook.com
CCMG DEMONSTRATION GARDEN
615 E Robinson StNorman, Oklahoma 73071
4055688687
geoflowerchild@gmail.com