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CCMG SCARECROW CONTEST

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CCMG SCARECROW CONTEST

CLEVELAND COUNTY MASTER GARDENER
SECOND ANNUAL SCARECROW CONTEST

OCTOBER 24, 2026, TIME: 9AM TO 2PM

LOCATION: CLEVELAND COUNTY MASTER
GARDENER DEMONSTRATION GARDEN,
615 E. ROBINSON ST, NORMAN OK

Garden is located in the southwest corner of the Cleveland County Fairgrounds parking lot.

COME VOTE FOR YOUR FAVORITE SCARECROW

VIEWER'S CHOICE WINNERS WILL RECEIVE RIBBONS

There will be raffle drawings for opportunity baskets and $75 gift certificates for the CCMG spring plant sale on 4/10/2027, 10am - 2pm

ALSO, FREE TOURS TO SEE THE SCARECROWS OCTOBER 16, 20, 23, 27, AND 30, 9 a.m. - 11 a.m.

CCMG DEMONSTRATION GARDEN
09:00 AM - 02:00 PM on Sat, 24 Oct 2026

Event Supported By

Cleveland County Master Gardener Association
(405)321-4774
lexi.r.albright@okstate.edu
https://www.clevelandcountymastergardeners.org/

Artist Group Info

geomauldin@outlook.com
https://www.clevelandcountymastergardeners.org/
CCMG DEMONSTRATION GARDEN
615 E Robinson St
Norman, Oklahoma 73071
4055688687
geoflowerchild@gmail.com
https://www.clevelandcountymastergardeners.org/