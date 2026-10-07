CCMG SCARECROW CONTEST

CLEVELAND COUNTY MASTER GARDENER

SECOND ANNUAL SCARECROW CONTEST

OCTOBER 24, 2026, TIME: 9AM TO 2PM

LOCATION: CLEVELAND COUNTY MASTER

GARDENER DEMONSTRATION GARDEN,

615 E. ROBINSON ST, NORMAN OK

Garden is located in the southwest corner of the Cleveland County Fairgrounds parking lot.

COME VOTE FOR YOUR FAVORITE SCARECROW

VIEWER'S CHOICE WINNERS WILL RECEIVE RIBBONS

There will be raffle drawings for opportunity baskets and $75 gift certificates for the CCMG spring plant sale on 4/10/2027, 10am - 2pm

ALSO, FREE TOURS TO SEE THE SCARECROWS OCTOBER 16, 20, 23, 27, AND 30, 9 a.m. - 11 a.m.