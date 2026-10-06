Opera Nouveau: Contemporary English Opera & Musical Theatre
Opera Nouveau: Contemporary English Opera & Musical Theatre
Join OK City Opera for a show exploring contemporary English operas and musical theatre. Performed live by local professionals and, as always, paired with OKC's best beer-inspired cider! November 6 at 8pm at OK Cider Co.
Intriguing and modern, experience new music alongside classics. Highlights from the program include living composers like Missy Mazzoli, Lori Laitman, Mason Bates, Jonathan Dove, William Bolcom, Steven Lutvak, Maury Yeston, in addition to Previn, Bernstein, Britten, Rorem, and Sondheim.
OK Cider Co
$15
08:00 PM - 10:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Event Supported By
OK City Opera
okcityopera@gmail.com
OK Cider Co
705 W Sheridan AveOklahoma City, Oklahoma 73102
405.501.8877
info@okciderco.com