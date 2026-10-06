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Opera Nouveau: Contemporary English Opera & Musical Theatre

Opera Nouveau: Contemporary English Opera & Musical Theatre

Join OK City Opera for a show exploring contemporary English operas and musical theatre. Performed live by local professionals and, as always, paired with OKC's best beer-inspired cider! November 6 at 8pm at OK Cider Co.

Intriguing and modern, experience new music alongside classics. Highlights from the program include living composers like Missy Mazzoli, Lori Laitman, Mason Bates, Jonathan Dove, William Bolcom, Steven Lutvak, Maury Yeston, in addition to Previn, Bernstein, Britten, Rorem, and Sondheim.

OK Cider Co
$15
08:00 PM - 10:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
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Event Supported By

OK City Opera
okcityopera@gmail.com
OK Cider Co
705 W Sheridan Ave
Oklahoma City, Oklahoma 73102
405.501.8877
info@okciderco.com
https://okciderco.com/