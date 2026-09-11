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News and Music for Oklahoma
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The Musical Mosaic Concert

The Musical Mosaic Concert

The OU School of Music is hosting its annual Musical Mosaic Concert on Thursday, September 24th at 8 PM. This concert celebrates America's 250th anniversary and features hundreds of music students and faculty members performing an exciting variety of musical genres. Tickets and more information at music.ou.edu/tickets.

Sharp Concert Hall - Catlett Music Center
$10
08:00 PM - 11:59 PM on Thu, 24 Sep 2026

Event Supported By

OU School Of Music
(405) 325-2081
oumusic@ou.edu
https://www.ou.edu/finearts/music

Artist Group Info

natalie.g.roe-1@ou.edu
Sharp Concert Hall - Catlett Music Center
500 W Boyd St.
Norman, Oklahoma 73019
405-325-4101
https://www.ou.edu/finearts