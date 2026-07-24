AM NewsBrief: July 24, 2026
Ways To Subscribe
This is the KGOU AM NewsBrief for Friday, July 24, 2026.
- Oklahoma Sees Drop in Emergency Teaching Certifications
- Oklahoma City Mayor Holt Joins Call to Reverse SNAP Cuts
- Oklahoma City Council Chooses Matt Goad’s 'One Voice, One OKC' As Continental Coliseum Art Piece
- Oklahoma City Opens First 'Peanut' Double Roundabout
_________________
For additional news, visit our website, KGOU.org, and follow us on social media. We also invite you to subscribe to the KGOU PM NewsBrief podcast and KGOU's newsletters.