AM NewsBrief: Aug. 19, 2026
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This is the KGOU AM NewsBrief for Thursday, Aug. 19, 2026.
- Oklahoma City Council Renews License Plate Reader Contract
- Audit Finds More Mismanagement At Tulsa Public Schools
- Reported Oklahoma Cyclosporiasis Cases Reach 544
- Federal Appeals Court Pauses Oklahoma Poultry Pollution Lawsuit
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