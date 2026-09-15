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Cornerstone Kids' Ranch

Cornerstone Kids' Ranch

Cornerstone Kids' Ranch will have a pumpkin patch open from September 29th to October 31st. Every weekend, visitors can enjoy a variety of activities like carnival games, pony rides, a corn maze, duck races before choosing their perfect Jack-o-Lantern pumpkin from the farm.

Cornerstone Kids' Ranch
Every week through Oct 31, 2026.
Sunday: 02:00 PM - 07:00 PM
Friday: 02:00 PM - 07:00 PM
Saturday: 11:00 AM - 07:00 PM
Cornerstone Kids' Ranch
11960 CR 3536
Ada, Oklahoma 74820
4052503214
deanstone100@gmail.com
https://cornerstonekidsranch.com/about-us-1