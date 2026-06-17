Sierra Club Cimarron Group June Meeting
Sierra Club Cimarron Group June Meeting
Join us for the Sierra Club Cimarron Group's monthly meeting! In celebration of National Pollinator Month, we will have guest speaker Jasmine Cates from the Hung Pollinator Laboratory at University of Oklahoma. Jasmine will present on Oklahoma native bees and her own graduate research. Snacks and drinks provided!
Can't make it in person? Join us virtually beginning at 6:30 p.m. Details and video call link are available here: https://act.sierraclub.org/events/details?formcampaignid=701Po00001olU2CIAU&mapLinkHref=https://maps.google.com/maps&daddr=Cimarron%20Group%20June%20Meeting@35.785683,-97.537103
OKC Beautiful Office
06:00 PM - 08:00 PM on Thu, 25 Jun 2026
Event Supported By
Sierra Club's Oklahoma Chapter
kj.mckee@sierraclub.org
Artist Group Info
zane.geyser@yahoo.com
OKC Beautiful Office
1404 NW 1st StOklahoma City, Oklahoma 73106