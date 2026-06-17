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Sierra Club Cimarron Group June Meeting

Sierra Club Cimarron Group June Meeting

Join us for the Sierra Club Cimarron Group's monthly meeting! In celebration of National Pollinator Month, we will have guest speaker Jasmine Cates from the Hung Pollinator Laboratory at University of Oklahoma. Jasmine will present on Oklahoma native bees and her own graduate research. Snacks and drinks provided!

Can't make it in person? Join us virtually beginning at 6:30 p.m. Details and video call link are available here: https://act.sierraclub.org/events/details?formcampaignid=701Po00001olU2CIAU&mapLinkHref=https://maps.google.com/maps&daddr=Cimarron%20Group%20June%20Meeting@35.785683,-97.537103

OKC Beautiful Office
06:00 PM - 08:00 PM on Thu, 25 Jun 2026

Event Supported By

Sierra Club's Oklahoma Chapter
kj.mckee@sierraclub.org
https://www.sierraclub.org/oklahoma

Artist Group Info

zane.geyser@yahoo.com
OKC Beautiful Office
1404 NW 1st St
Oklahoma City, Oklahoma 73106