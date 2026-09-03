Sierra Club Cimarron Meeting: ONE Transit Plan w Marion Hutchinson
Sierra Club Cimarron Meeting: ONE Transit Plan w Marion Hutchinson
Join us for our monthly meeting and learn about the expanse of Oklahoma public transportation! ONE Transit Vice Chairman Marion Hutchison, will be speaking on ONE Transits long-term transit system plan for the Central Oklahoma region . Snacks and drinks provided, virtual option available.
OKC Beautiful Office
06:00 PM - 08:00 PM on Thu, 10 Sep 2026
Event Supported By
OK Sierra Club Cimarron
OKC Beautiful Office
1404 NW 1st StOklahoma City, Oklahoma 73106