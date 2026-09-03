© 2026 KGOU
News and Music for Oklahoma
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Twister City Roller Derby Double Header

Twister City Roller Derby Double Header

Get ready for an action-packed day of hard-hitting roller derby at Twister City Roller Derby’s thrilling double header event on Saturday, September 12 at OKC Farmer's Public Market! Doors open at 3:00 PM and first whistle is at 3:30 PM, so arrive early to grab your seats and cheer on your favorite teams.

OKC Farmers Public Market
15$ in advance 20$ at door
03:00 PM - 08:00 PM on Sat, 12 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Twister City Roller Derby
contactus@twistercityderby.com
https://twistercityderby.com/

Artist Group Info

RUDIEMCSKA@GMAIL.COM
OKC Farmers Public Market
311 S. Klein
Oklahoma City, Oklahoma 73108