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Get the Perfect Fit! Girlfriend Party with Dillard's Quail Springs

Get the Perfect Fit! Girlfriend Party with Dillard's Quail Springs

Girlfriend Event with Dillard's Quail Springs

Join us for a special ladies' event featuring professional bra fittings and expert fit advice from Dillard's Quail Springs. Discover the perfect fit for comfort and confidence!

Album Quail Springs
11:00 AM - 11:59 PM on Fri, 2 Oct 2026
Album Quail Springs
14201 N. Kentucky Avenue
Oklahoma City , Oklahoma 73134
albumqs@greystar.com
https://my.hy.ly/mktg/hyevents/1874685662082630151/landing_page