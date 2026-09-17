Get the Perfect Fit! Girlfriend Party with Dillard's Quail Springs
Get the Perfect Fit! Girlfriend Party with Dillard's Quail Springs
Girlfriend Event with Dillard's Quail Springs
Join us for a special ladies' event featuring professional bra fittings and expert fit advice from Dillard's Quail Springs. Discover the perfect fit for comfort and confidence!
Album Quail Springs
11:00 AM - 11:59 PM on Fri, 2 Oct 2026
Album Quail Springs
14201 N. Kentucky AvenueOklahoma City , Oklahoma 73134
albumqs@greystar.com