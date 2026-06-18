Lexington Hometown Throwdown
Lexington Hometown Throwdown
From 10AM- 7PM
Games, tournaments, food trucks, and local vendors—plus up-and-coming artist Jeff Butler playing live from 3–7 PM.
All vendor fees and donations supporting Lexington Rural Fire & Lexington Animal Welfare Society.
Charlie McCown’s Park
10:00 AM - 07:00 PM on Sat, 18 Jul 2026
Event Supported By
First Response 3D Printing
4052290366
firstresponse3dprinting@gmail.com
Artist Group Info
Jeff Buttler
Charlie McCown’s Park
200 E. Broadway St.Lexington, Oklahoma 73051
4052452759
kylierollins67@yahoo.com